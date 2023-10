Ist das Chinesisch? Comedian Chris Tall foppt Publikum in Saarbrücken – und reißt damit seine Fans vom Hocker (mit Fotostrecke)

Am Anfang seiner Show hatte Chris Tall noch „Probleme“ mit dem saarländischen Publikum: „Ihr seid am Arsch der Welt“, sagte der Hamburger am Freitagabend, 20. Oktober, zu seinen Fans in der ausverkauften Saarbrücker Saarlandhalle. Und auch ihren Dialekt verstand er nicht: Den Zwischenruf einer Besucherin: „Kamm ma Foto mache?“ hielt er für Chinesisch.