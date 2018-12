später lesen Kunsthandwerk Kunstmarkt im Garelly-Haus Teilen

Im Garelly-Haus in der Saarbrücker Eisenbahnstraße findet an diesem Samstag, 13. Dezember, ein Fest für Kunst, Musik und Vielfalt unter dem Namen „Colours of Garelly“ statt. Ab 14 Uhr werden verschiedene Aussteller ihre Kunstgegenstände anbieten – von Pappmaschee-Figuren über Schmuck, Fotografien und Kleider bis zu Winterkränzen und Papierschnitten. red