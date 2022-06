Gespannt erwartete Wiedereröffnung : Festivalclub Perspectives am Osthafen öffnet wieder: Viel Ekstase und kleine Enttäuschungen

Die frankophone Schweizerin Charline Mignot alias „Vendredi sur Mer“ hat das Publikum am Saarbrücker Osthafen erstaunlich schnell zum Tanzen gebracht. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Endlich wieder Perspectives-Festivalclub seit 2019: Die Schweizerin Charline Mignot trat als „Vendredi sur Mer“ auf, das Duo Pumpkin & Vin’s da Cuero reiste aus Nantes an und Rapperin Pumpkin heizte ein. So war das Wiedersehen mit dem Konzertclub mit französischen Gästen am Saarbrücker Osthafen.