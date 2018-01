später lesen Hauptstadt-Bürger helfen City-Marketing sammelt für Arme Teilen

Twittern







„Hauptstadt-Bürger helfen“ – so heißt die Aktion der City-Marketing GmbH, die in diesem Jahr zum dritten Mal läuft. „Es geht darum, Wohnungslosen und Menschen zu helfen, die auf der Straße leben und aufs Betteln angewiesen sind. Ihre Not soll ein wenig gelindert werden“, sagt Meike Ewers-Kreuter vom City-Marketing. 40 Spendendosen sind für die Sammelaktion in Saarbrücker Geschäften und wichtigen öffentlichen Einrichtungen verteilt. Von Heiko Lehmann