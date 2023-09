Premiere am Samstag Cirque Bouffon präsentiert Programm „Paraiso“ in Saarbrücken

Am vergangenen Wochenende war der Tbilisser Platz in Saarbrücken noch fest in der Hand des Staatstheaters. Das Haus feierte den Auftakt seiner neuer Spielzeit. Doch schon ab kommenden Samstag sollen hier Clowns, Artisten und Musiker das Publikum in eine Welt aus Poesie und Fantasie entführen. Dann gastiert bis zum 15. Oktober der Cirque Bouffon mit seiner neuen Show „Paraiso“. Wir trafen die Macher und Künstler vorab.