„Viel Anfeindung noch in der Gesellschaft“ Christopher Street Day: Bunter Umzug schlängelt sich durch Saarbrücken (Fotos)

Mehr als 1000 Menschen haben sich an der Parade zum Christopher Street Day am Sonntag in der Landeshauptstadt Saarbrücken beteiligt. Der Überblick war dabei schwierig, denn als die Spitze des Zuges die Betzenstraße erreichte, war das Zugende noch nicht aus der Hafenstraße herausgekommen. Wagen reihte sich an Wagen, Fußgruppen reihten sich aneinander, wie bei einem „Karnevalsumzug“. Und mit diesem Vergleich hat Sebastian Thul vom Lesben- und Schwulenverband (LSVD) gar keine Probleme, denn der Christopher Street Day ist für ihn: „Auf jeden Fall auch eine Party, aber mit einem ernsten politischen Hintergrund. Die Menschen wollen feiern und sie wollen so feiern, wie sie sind. Es ist eine Party und eine Demonstration für ein Anliegen, für das wir jetzt ein Vierteljahrhundert eintreten und wo die Ziele noch lange nicht erreicht sind“, sagt Thul, der im Hauptberuf Staatssekretär im Saarländischen Umweltministerium ist.