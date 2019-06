Schwule, Lesben, Trans : Christopher-Street-Day in Saarbrücken mit Party, Diskussion und Parade

Die Regenbogenfahne als sichtbares Symbol der schwul-lesbischen Gemeinschaft. Sie gehört auch zum CSD in Saarbrücken an diesem Wochenende. (Symbolbild). Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Saarbrücken „Unsere Alternative: Liebe“: Unter diesem Slogan startet der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Saar zum grenzüberschreitenden CSD Saar-Lor-Lux am Pfingstwochenende in der Landeshauptstadt. Höhepunkt ist die Parade am Sonntag (9. Juni).

Eine Disco hat den Auftakt zum Christopher-Street-Day (CSD) am Freitagabend in Saarbrücken gemacht. An diesem Samstag geht es mit Party in der Mainzer Straße weiter.

Homosexualität in den Medien

Diese beginnt mit einer Podiumsdiskussion zum Thema: Darstellung von Homosexualität in den Medien. Unter anderem beteiligen sich daran Journalisten von Rundfunk und Zeitung. Die Debatte beginnt auf der Bühne der Festmeile um 17 Uhr. Moderator: LSVD-Vorstandsmitglied Sebastian Thul (SPD).

Showprogramm im Freien

Musik kommt von Matthis Löw (Harfe), Access Icarus aus Hamburg, We are Diamonds (Frankfurt), von der Kölner Angela-Lentzen-Band, Rahel Maas mit Band New Age (Voice of Germany), Disco Inferno sowie Travestie mit Melitta von Cartier aus dem Saarland. In der Garage steht am Abend auch die Gay-Pride-Party in direkter Nachbarschaft zum Open-air-Fest an.

Parade in der City