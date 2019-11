Saarbrücken Der Winter ist da und mit ihm auch Glühwein, Lebkuchen und Weihnachtsglitzer. Wer eintauchen will in die festliche Atmosphäre und noch nach passenden Geschenken sucht, kann dies auf den unterschiedlichsten Weihnachtsmärkten tun.

Von Burgweynacht in Kirkel über Winterlights in Luxemburg bis Nibelungen Weihnacht in Worms – in der Region gibt es einige Festlichkeiten zu entdecken. Eine Übersicht finden Sie in unserer Bildergalerie.