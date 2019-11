Landesweiter Wettbewerb : Christian Münch-Buchna vom Landhotel Saarschleife ist neuer Genuss-Gastwirt

Saarbrücken Christian Münch-Buchna vom Landhotel Saarschleife in Orscholz hat sich beim landesweiten Wettbewerb um den besten „Genuss-Gastwirt“ durchgesetzt. Bei einem Show-Kochen in Saarbrücken zeigten die drei Finalisten ihr Können und ihre Kreationen.

Christian Münch-Buchna vom Landhotel Saarschleife in Orscholz darf sich mit dem Titel des saarländischen Genuss-Gastwirtes schmücken. Heute Abend fand in Saarbrücken das Finale des landesweiten Gastronomie-Wettbewerbs statt, bei dem die besten drei Kandidaten bei einem Show-Kochen gegeneinader antraten. Mit seinem Gericht „Geschmälzte Reh-Kartoffeltaschen mit Viezsauerkraut, Apfelbalsamico-Wildjus und Quittenespuma“ setzte sich Münch-Buchna gegen seine Konkurrenten durch.

Von Ende Juni bis Anfang September konnten saarländische Gastronomen an dem Wettstreit teilnehmen. Sie mussten die Jury und Restaurantbesucher mit möglichst regionalen Gerichten überzeugen, so die Vorgabe des Wirtschaftsministeriums. Dieses hatte das Projekt ins Leben gerufen, um die heimische Küche und lokale Erzeuger zu bewerben. Deshalb war auch Ministerin Anke Rehlinger in der Jury dabei. Auch der Gaststättenverband Dehoga sowie die Tourismuszentrale Saarland stellten jeweils einen Juror.