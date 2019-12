Tennis-Weltmeister aus Saarbrücken : Der Titel war ein hartes Stück Arbeit

Saarbrücken Im August kämpfte sich Christian Greuter aus Saarbrücken ins Finale bei den Tennis-Weltmeisterschaften der Senioren und gewann das Endspiel sogar. Sein Erfolgsgeheimnis ist akribische Planung des neuen Weltmeisters.

Vielleicht aber doch gar nicht so unfassbar. Seine Turnier-Vorbereitung begann etwa ein Jahr zuvor. „Sie fängt im Oktober an. Du musst in der Wintersaison schon relativ weit sein, sodass du im März Turniere spielen und Leistung bringen kannst“, sagt Greuter und konkretisiert: „Du brauchst ungefähr zehn Matches oder drei, vier Turniere, dass du weißt, wie es bei der Weltmeisterschaft läuft. Den kompletten Höhepunkt hatte ich auf die WM ausgerichtet.“ Wie extrem die Vorbereitung ausfiel, wird erst bei einem genauen Blick deutlich. Im Frühjahr spielte er drei „Grade 2“-Sandplatz-Turniere, von denen er zwei gewann. Es folgten vier weitere, höher bewertete Wettkämpfe. Alle gewann er ohne Satzverlust. Unter anderem siegte der Saarbrücker bei den Europäischen Meisterschaften im Juni im österreichischen Pörtschach. Doch die reine Turnier-Serie ist nur ein kleiner Teil seines Erfolgsgeheimnisses, das in Wirklichkeit gar kein so großes Geheimnis ist.