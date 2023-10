Ausgezeichnet: Das Hile-Trio Hile Trio: Diese Schneeflocken wollen Menschen dahinschmelzen lassen

Wie sollen wir uns nennen? Hat man die Möglichkeit, sich selbst einen Namen zu geben, so kann einen das vor schwere Entscheidungsprobleme bringen. Das Hile Klaviertrio hat sie gelöst, indem es sich Hile, das finnische Wort für Schnee- oder Eisflocke, zum Motto genommen hat. „So wie keine Schneeflocke einer anderen gleicht, so wird kein Ton exakt gleich wiederholt, so wird kein Konzert genau so klingen wie ein anderes“, erklärt die Geigerin Yunji Go und fährt fort: „Kommt die Schneeflocke auf die menschliche Haut, schmilzt sie. Und genau das soll auch unsere Musik: Im Kontakt mit dem Menschen schmelzen.“