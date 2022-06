Nach Corona-Zwangspause : CSD Saar-Lor-Lux zurück in Saarbrücken: Straßenfest und Parade – Sperrungen in der City

Saarbrücken Schwule, Lesben, Transgender feiern und demonstrieren am Wochenende in der saarländischen Landeshauptstadt. Zur größten Veranstaltung dieser Art in der Großregion werden Zehntausende Teilnehmer auch aus Luxemburg und Frankreich erwartet. Wegen des Festes sind zahlreiche Straßen gesperrt. Und erst recht am Sonntag während der Parade.

Zuletzt zogen 2019 Wagen und bunt kostümierte Teilnehmer zur Demonstration der Schwulen, Lesben und Transgender durch die Straßen in Saarbrücken. Dann kam die Zwangspause durch die Corona-Pandemie. An diesem Wochenende findet er wieder statt: der Christopher Street Day (CSD) Saar-Lor-Lux.

Das Straßenfest mit Open-Air-Bühne in der Mainzer Straße und die Parade quer durchs Zentrum stehen Samstag/Sonntag, 11./12. Juni, an. Zahlreiche Veranstaltungen sind dazu auch im Umfeld geplant. Zentraler Ort ist wie in den Vorjahren die Mainzer Straße. Zur größten Veranstaltung dieser Art im Dreiländereck werden auch viele Besucher aus Rheinland-Pfalz sowie dem benachbarten Lothringen und Luxemburg erwartet.

Sie wird zwischen Bleich- und Rosenstraße gesperrt. Darum müssen sich Autofahrer auf Umleitungen einstellen. Von Freitag, 10. Juni, 16 Uhr, bis Montag, 13. Juni, 6 Uhr, kommt es deswegen zu Einschränkungen.

Die längste Sperrung betrifft die Karlstraße, angrenzend an die Mainzer Straße: Sie wird von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, dicht sein.

Die längste Sperrung betrifft die Karlstraße, angrenzend an die Mainzer Straße: Sie wird von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, dicht sein.

Die Mainzer Straße (Festmeile) m besagten Abschnitt ist von Samstag, 8 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, zu. Die Umleitungsstrecke führt über Bismarck- und Rosenstraße. Das betrifft auch Linienbusse der Saarbahn.

Der CSD-Protestmarsch startet am Sonntag um 15 Uhr vor der Congresshalle. Von dort geht es über Hafen-, Viktoria-, bahnhof- und Dudweiler Straße, von dort weiter zum Stadtgraben, Staatstheater bis zum Abschluss in der Bleichstraße.

Damit sind entlang der Strecke ebenfalls Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Bis etwa 17.30 Uhr soll die Parade dauern. Die Landeshauptstadt empfiehlt in er Pressemitteilung, Bus und Bahn für An- und Abreise zu nutzen.

Auf der Bühne des Straßenfestes sind Musik und politische Debatten vorgesehen. Das Motto des CSD: Zurück auf die Straße für LGBTI*-Rechte.

CSD: Der Christopher Street Day erinnert an den Aufstand Homosexueller am 28. Juni 1969 in New York gegen gewalttätige Polizeirazzien in Szene-Lokalen.