Caritas-Klinik informiert werdende Eltern

Am Dienstag, 20. März, 18.30 Uhr, lädt das Caritas-Klinikum Saarbrücken St. Theresia auf dem Rastpfuhl werdende Eltern zum Informationsabend in den großen Konferenzsaal (4. Stock) im Eingangsgebäude ein. Ärzte, Hebammen und Kinderkrankenschwestern beantworten Fragen. Es werden außerdem die verschiedenen Entbindungsräume besichtigt. Am Mittwoch, 21. März, 19 Uhr, lädt das Caritas-Klinikum werdende Eltern erneut zu einem Infoabend in den großen Konferenzsaal ein. Diesmal werden freiberufliche Beleghebammen Fragen beantworten und die verschiedenen Entbindungsräume werden besichtigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.