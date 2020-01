Poetry-Slammer : Diese junge Dichterin fällt aus dem Rahmen

Capucine Venus trat im Herbst beim feministischen Poetry-Slam im Rahmen des Frauen-Themen-Monats an und gewann. Sie wird auch am 17. Januar beim nächsten Poetry Slam des Dichterdschungels in der Saarbrücker Camera zwo dabei sein. Karten gibt es nur dort. Foto: Nicole Burkhardt

Saarbrücken Capucine Venus studiert Psychologie und ist als Poetry-Slammerin keine, die mit Comedy auf Lacher-Jagd geht. Ihre Themen sind Feminismus, Umwelt und Religion.

Aufgewachsen ist Capucine in Augsburg, dort begann auch ihre Poetry Slam-Karriere. „Ich habe an einem Donnerstag auf Facebook gesehen, dass am nächsten Tag ein Slam ist und mich einfach in die Liste eingetragen“, erzählt Capucine, die noch nicht mal einen passenden Text dafür hatte.