Konzert mit Canta Nova Saar Ein Text, zwei Melodien: Canta Nova sorgt für Gänsehaut

Canta Nova Saar, der ambitionierte, auf Projektbasis arbeitende Kammerchor, hatte zu einem Adventskonzert geladen, und niemand in der gut besuchten Christuskirche sollte am Sonntagnachmittag sein Kommen bereuen. Der langjährige Leiter des Ensembles Bernhard Schmidt pausiert zur Zeit, so dass der Dirigent Mauro Barbierato, auch er eine der bekannten Größen in der saarländischen Chorszene, Chor und Programm mit seiner ganz eigenen Handschrift gestalten konnte.