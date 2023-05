Canta nova Saar beim Deutschen Chorwettbewerb Canta nova: Damit müssten sie sich an die Spitze singen

Man kann dem Ensemble nur ganz viel Erfolg wünschen und sich eigentlich nicht vorstellen, dass sich dieser beim Deutschen Chorwettbewerb Anfang Juni in Hannover nicht einstellt. Denn wenn sich Canta Nova dort so präsentiert wie am Pfingstwochenende in der Christuskirche auf dem Saarbrücker Rotenbühl, müsste eigentlich ein Spitzenplatz zu ersingen sein.