„Kein gestrecktes Gras mehr“ Das sagen Saarbrücker zur Cannabis-Legalisierung

Die Bundesregierung hat den Weg für die teilweise Legalisierung von Cannabis freigemacht und einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet. So soll der Besitz von 25 Gramm Cannabis für Erwachsene ab 18 Jahren erlaubt sein. In speziellen Vereinigungen, in so genannten Cannabis-Clubs, soll auch der Eigenanbau erlaubt sein (wir berichteten). Wir haben dazu Passanten in der Innenstadt von Saarbrücken befragt.