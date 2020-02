Calypso-Bad : Calypso-Bad wird zum Besuchermagnet

Unser Foto zeigt einen Blick über das Gelände des Alten Milchhofs in Saarbrücken in Richtung Schwimmbad Calypso. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Schwimmbad lockt Gäste aus Nah und Fern. Der Zustrom hält trotz Bauarbeiten an, bald soll es Karibik-Feeling in Saarbrücken geben.

Mit knapp 400 000 Besuchern hat sich das Saarbrücker Bade-, Sauna- und Wellnessparadies Calypso im vergangenen Jahr mit an die Spitze der beliebtesten und größten Freizeiteinrichtungen in der Region Saar-Lor-Lux gesetzt. Wegen immer noch andauernder Bau- und Renovierungsarbeiten im Badeparadies verlief der Januar 2020 allerdings spürbar weniger besucherstark als üblich und führte auch zu einigen Kundenbeschwerden von Saunagästen, die trotz zeitweiser Schließung des Badeparadies-Betriebs den vollen Preis für ein Kombi-Ticket zahlen mussten. Doch jetzt verspricht die Calypso-Leiterin für Marketing und Gästebetreuung, Chantal Zimmer: „Mit den Schließungen in den letzten drei Wochen für die Abrissarbeiten sind auch die größten Schließphasen beendet – und zu den Osterferien, wenn das neue Calypso-AbenteuerLand eröffnet wird (das Cally KinderLand ist bereits geöffnet), starten wir mit neuen Attraktionen wieder voll durch.““

Zu den Investitionskosten für die Maßnahmen wollte sie auf SZ-Anfrage derzeit noch keine Angaben machen. „Die neuen Attraktionen im Calypso werden Familien und besonders unseren kleinsten Besuchern glückliche gemeinsame Momente bescheren“, kündigen Betriebsleiter Holger Samuelsen und Marketingchefin Zimmer an: „Und das ist noch nicht alles: Im gesamten Badeparadies zieht auch gleich die Karibik mit ein. Neue Gestaltung und liebevolle Details bringen Südseeflair ins Saarland. So genießen unsere Gäste bald das Urlaubsgefühl an 365 Tagen.“ Damit all dies so wird, gab es eben auch einige Wochen lang Lärm-, Abriss- und Baubelästigungen im Badeparadies. Sollte es bis Mitte März auf Grund von bislang nicht vorhersehbaren Umständen nochmals zu Einschränkungen oder Schließungen im Badeparadies kommen, werde dies immer aktuell auf der Startseite des Internetportals www.erlebnisbad-calypso.de einzusehen sein, erklärt die Betriebsleitung.