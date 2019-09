So entstehen drei Kekse in drei Stunden auf der Tortenmesse

Cake Sensation in Saarbrücken

Cake Sensation“-Besucherin Huguette bewundert am Stand der „Backschwestern“ die dortige Schokoladenfigur. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Tausende haben am Wochenende wieder auf der Saarbrücker Kuchenmesse Cake Sensation süße Kunstwerke bestaunt. Angeboten wurden auch Workshops – wir haben an einem teilgenommen.

Backen und Verzieren – das ist längst zu einer Kunstform geworden. Dies wird mir auf der Saarbrücker Messe „Cake Sensation“ bereits nach wenigen Schritten klar. Gleich der erste Stand scheint überhaupt nicht auf eine Backwaren-Messe zu passen. Der Inhalt der edlen Mappen, die es da zu kaufen gibt, sehen für mich eher nach Kosmetik-Zubehör aus. Falsch: Es sind Modellier-Werkzeuge. Daneben kann man sie in Aktion sehen: Zwei Profis aus Italien arbeiten an einer riesigen Nachbildung des St. Johanner Marktbrunnens aus Fondant. Ein Stoff, der inzwischen fast zum Standard-Repertoire eines jeden Hobby-Bäckers gehört, von dessen Existenz ich allerdings bis vor kurzem nichts wusste.

Als ich dann für mein Studium wegzog, landete ich in einer WG mit kaputten Backofen. Tiefkühlpizza war noch machbar, Kuchen jedoch wurde außen schwarz und innen roh. Ein paar Jahre Übung fehlen mir also – und das hat anscheinend gereicht, um den Anschluss zu verlieren. Smarties auf Schokoladenguss? Damit punktet man höchstens noch auf einem Kindergeburtstag. Auf der „Cake Sensation“ gelten andere Standards, das ist eine Welt für sich mit drei Dutzend Sorten Zuckerperlen, 50 verschiedenen Farbtönen für Buttercreme.

Als ich mich schließlich auf dem Weg zu meinem Workshop mache, ist mir flau im Magen. Das liegt nicht allein an den vielen kostenlosen Probehäppchen. In einem Anfall von Größenwahn hatte ich mich für „Kekse verzieren für Fortgeschrittene“ angemeldet. Eine Anfängerin bin ich ja nicht... dachte ich, bis ich die Beschreibung des Kurses las. „Wir erarbeiten uns Techniken wie Quilten, Basket-Weave und Ornamentik ähnlich der Lambeth-Methode.“ Ähm… was? Ich verstehe kein Wort.