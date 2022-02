Trauer in sozialen Medien : „Saarbrücken geht vor die Hunde“ – Landeshauptstadt verliert eine weitere Kult-Kneipe

Trauer in sozialen Medien

Saarbrücken Das Café Zing in Saarbrücken muss schließen. Das teilte die Betreiberin über die sozialen Medien mit. In dem Post nennt sie auch die Hintergründe.

Weiterer Schock für die Saarbrücker Kneipen-Szene: Das Café Zing am Rande des Nauwieser Viertels wird dieses Jahr schließen. Das teilte die Inhaberin Awa Taban-Shomal auf Facebook und Instagram mit. „Die Tage des Zings sind gezählt“, schreibt sie auf beiden Plattformen. Die Kündigung sei da. Der Grund dafür: Das Haus soll abgerissen werden.

Schluss ist laut dem Post am 30. Juni. Bis dahin können Gäste die Atmosphäre in dem Jazz-Café in der Richard-Wagner-Straße noch genießen.