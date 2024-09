„Es ist hier wie ein kleines Wohnzimmer“ Im Café Batela in Saarbrücken kann man den ganzen Tag Frühstücken

„Es war die spontanste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe“, berichtet Batuhan Duran, der das Saarbrücker Café Batela mit seiner Frau Ela Ruken Duran im Januar 2022 eröffnet hat. In der Mainzer Straße betreiben die beiden das kleine Café und versorgen die Gäste mit feinsten Getränkespezialitäten, Süßspeisen und besonderen Frühstückskreationen. Bei Batuhan und Ela schlummerte seit langem der Wunsch, ein kleines Café zu betreiben. Mit dem Batela, dessen Name sich aus den Namen des Ehepaars ergibt, wurde der Wunsch zur Wirklichkeit.