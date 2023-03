Verein Saarbrücker Seniorenbildungsreisen „Ach, Herr Lorenz, war das so schön“

Es seien jetzt doppelt so viele Reisen als 2022 im Katalog versammelt, sagt der Burbacher stolz, der früher dort eine Samenhandlung führte. Die Tagesreisen beginnen morgens in Saarbrücken, abends gegen 20 Uhr kommen Willis Busse wieder zurück in die Landeshauptstadt. Dabei stehen meistens Ziele in einem Radius von etwa 200 Kilometern ab Saarbrücken auf dem Programm, so wie am 13. April „Colmar feiert de Frühling“, oder Kirrwiller im Elsass, wo nachmittags die Show im „Royal Palace“ besucht wird. Die Preise für so einen „gelungenen Tag“, wie Lorenz sagt, bewegen sich zwischen 48 und 126 Euro, je nach Programminhalten. Zu denen zählen etwa kleine Frühstücke, Stadtführungen, Museumseintritt sowie Nachmittagskaffee und Kuchen. In Kirrwiller ist neben dem Showeintritt noch eine Drei-Gang-Menü dabei.