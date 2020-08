Bis 8. August : Vollsperrung wegen Straßenarbeiten in Burbach

Burbach Die Landeshauptstadt arbeitet ab Freitag, dem 7. August, in der Altenkesseler Straße und der Straße „Innovationsring‟ in Burbach. Im Abschnitt zwischen der Altenkesseler Straße 16 und dem Anwesen mit der Hausnummer 17 in der Straße „Innovationsring‟ wird die Fahrbahn saniert.