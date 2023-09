Fotostrecke Seit 22 Jahren verschwunden: Bilder aus dem Vermisstenfall Pascal

Am 20. September 2004 beginnt vor dem Landgericht Saarbrücken der Prozess gegen dreizehn Männer und Frauen, die im Zusammenhang mit der Tosa-Klause stehen und an dem Mord an Pascal beteiligt gewesen sein sollen. Im Bild: Eine Lichterkette in Gedenken an Pascal am 11. Dezember 2004. 350 Menschen gedachten hier dem vermissten Kind.