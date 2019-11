Angefahren - ausgeschimpft - abgehauen : Autofahrer lässt verletztes Kind nach Unfall liegen

Saarbrücken-Burbach Der Mann nahm sich nach dem Unfall die Zeit, das schwer verletzte Kind über sein Fehlverhalten zu belehren. Dann fuhr er weiter.

Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr in der Bergstraße in Saarbrücken-Burbach. Ein Autofahrer fuhr dort in Richtung Saarbrücken-Altenkessel als ein sechsjähriger Junge die Fahrbahn von links nach rechts überqueren wollte. Dabei wurde der Junge von dem Auto erfasst.