Bildungscampus West in Burbach In Burbach sollen 1000 neue Schulplätze entstehen – Bildungscampus soll bis 2030 endlich fertig sein

Was lange währt, wird – möglicherweise – am Ende richtig gut. Das jedenfalls hoffen Sabine Dengel und Kerstin Theobald in Bezug auf den geplanten Bildungscampus am Füllengarten im Saarbrücker Westen. Dengel ist Schuldezernentin der Landeshauptstadt, Kerstin Theobald ihr „Pendant“ beim Regionalverband. Gemeinsam sind die beiden Frauen federführend bei dem mindestens 100 Millionen teuren Schulbau-Großprojekt in Burbach, das nun schon seit 2017 in Planung ist. Und ein nicht nur – verwaltungstechnisch und juristisch – offenbar sehr kompliziertes Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Regionalverband werden soll. Derzeit wird der „rechtssichere“ (das heißt vergaberechtskonformer) Vertragsentwurf erarbeitet.