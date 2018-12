Die 22-jährige Frau hatte gegen 4.10 Uhr selbst per Handy bei der Integrierten Leitstelle mitgeteilt, dass sie in Höhe der Burbacher Staustufe in die Saar gefallen sei und sich noch im Wasser befinde.

Um 4.18 Uhr gelang es daraufhin einem Beamten der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, die noch im Wasser liegende Frau an Land zu ziehen. Die Frau, die leicht unterkühlt war, wurde vorsorglich in eine Saarbrücker Klinik verbracht. Die Ermittlungen, wie die Frau in die Saar gelangte, dauern noch an.