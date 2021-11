Kult-Motorrad-Marke jetzt in Saarbrücken : Harley-Davidson gibt mit neuem Laden nun auch im Saarland Gas (mit Bildergalerie)

Kult-Motorrad-Marke jetzt in Saarbrücken

Saarbrücken Die Marke gilt als Kult in Biker-Kreisen: Nun können sich Motorrad-Fans auch im Saarland wieder über einen Harley-Davidson-Store freuen. Der Laden ist bereits geöffnet. Die Gründer versprechen aber noch eine „standesgemäße Eröffnungsparty“ – mit einem ganz besonderen Höhepunkt.

Vorhang auf für Harley-Davidson Saarland! In Saarbrücken-Burbach hat jüngst ein neuer Laden der US-Kultmarke eröffnet. Neben Motorrädern und Bikerbekleidung, Zubehör und Merchandise-Produkten, Schmuck und Wohnaccessoires bietet der neue Harley-Davidson-Store auch eine große Werkstatt. Zudem sind auch gebrauchte Harleys und Serial-1-E-Bikes zu erwerben. Motto: „Wir bieten alles an, was das Herz von Fans der US-Marke begehrt.“