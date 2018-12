Die Beute war nicht immens, aber die Brutalität, mit der ein Unbekannter die Kassiererin in einem Edeka-Markt anging, umso erstaunlicher.

Schlag in die Rippen

Nach einem Polizeibericht hatte der Täter seinem Opfer einen heftigen Schlag in die Rippen versetzt, um an Geld aus der Kasse zu gelangen. Die Angestellte war zu jenem Zeitpunkt dabei, einen Kunden zu bedienen. Die Kasse war geöffnet. Da langte der Räuber zu, griff nach den Scheinen in der Lade. Die Beschäftigte wehrte sich, wollte verhindern, dass der Fremde das Geld einsteckt. Darauf schlug er sie und erbeutete mehr als 700 Euro. Seitdem ist er verschwunden.

So soll der Täter aussehen

Wegen dieser Tat, die sich bereits am 13. August in der Burbacher Bergstraße ereignet hat, setzt die Polizei weiterhin auf Zeugen und ließ dazu auch eine Phantombild fertigen, das sie am Mittwoch (19. Dezember) veröffentlichte. Bei dem Gesuchten soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann handeln, an die 1,80 Meter, schwarze, dichte Kurzhaarfrisur, leicht gelockt, dunkler Hauttyp. Er trug zum Zeitpunkt eine blaue Stoffjacke.

Hinweise an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (vormals St. Johann), Telefon (06 81) 9 32 12 33.