Serie: Gemeinwesenarbeit in Saarbrücken In Burbach ist der Bedarf an sozialen Hilfen besonders groß

„Wir sind hier mitten drin, statt nur dabei“, sagt Sonja Schäfer, Teamleiterin der Gemeinwesenarbeit (GWA) des katholischen Caritasverbands in Saarbrücken-Burbach. Die Geschäftsstelle der Sozialarbeiterinnen ist tatsächlich „mittendrin“: Am Burbacher Markt 1 lautet die Adresse – inmitten des Problemviertels Hochstraße, direkt neben der Burbacher Markthalle, gegenüber von Kneipe und Tabakwarenladen. Nicht zu übersehen ist hier das Gebäude der Caritas, die bereits seit 35 Jahren für das Gemeinwesen im Stadtteil arbeitet. Die Mitarbeiterinnen der GWA sind als direkte Ansprechpartner mitten im Leben der Bevölkerung zu finden. Neben der klassischen Beratung in sozialen, finanziellen oder persönlichen Fragen unterstützen die GWA-Mitarbeiterinnen die Burbacher Bürger in Selbsthilfegruppen, mit Sprachlernkursen oder Angeboten zur Kinderbetreuung