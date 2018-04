Junger Mann bringt Seniorin zu Fall und raubt sie aus

Brutaler Zwischenfall in der Fenner Straße in Burbach: Dabei ist eine Frau Opfer einer feigen Attacke geworden. Wie ein Sprecher der Burbacher Polizeiinspektion berichtet, war die 71-Jährige gegen 10.15 Uhr am Freitag zu Fuß mit ihren Einkäufen unterwegs, als ihr sich hinterrücks ein junger Mann näherte. Im Vorbeilaufen wollte er ihr die Tasche entreißen, wogegen sich die Saarbrückerin mit Leibeskräften wehrte. Als der Täter den Beutel nicht zu greifen bekam, rannte er weg – zuerst. Währenddessen stürzte die Frau aufgrund des Angriffs. Der Unbekannte drehte sich um, sah das Opfer hilflos am Boden liegen und kehrte zurück. Er schnappte die Einkäufe und rannte unerkannt davon. An Knie, Schulter und Hand verletzt blieb die Frau zurück. Sowohl Zeugen des Überfalls als auch die Verletzte selbst konnten den Täter nicht konkret beschreiben.