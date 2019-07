Granate auf Baustelle : Geschoss aus dem Weltkrieg in Burbach gefunden

Burbach Bei Baggerarbeiten in der Theresienstraße in Burbach ist ein Arbeiter mit seiner Baggerschaufel am Donnerstagvormittag auf ein großes Geschoss gestoßen. Die etwa 25 Zentimeter lange Hülse schien scharf zu sein.

