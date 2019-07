Schreckminuten in Saarbrücken : Vermeintlicher Bombenfund stoppt Arbeiten auf Baustelle

Schreckminuten in Saarbrücken

Kurze zeit war eine Baustelle in Saarbrücken wegen eines Bombenalarms gesperrt. (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Saarbrücken Auf einer Baustelle sind Arbeiter am Donnerstagvormittag (4. Juli) auf Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen.

Bei Bauarbeiten in Saarbrücken-Burbach ist am Donnerstag Alarm wegen eines Bombenfundes ausgelöst worden. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, waren Arbeiter in der Theresienstraße auf auf einen Gegenstand gestoßen, der ihnen nicht geheuer erschien. Darum alarmierten Ermittler gegen 10.30 Uhr den Kampfmittelräumdienst und die Feuerwehr.