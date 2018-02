später lesen Kultur- und Lesetreff Entspannung mit Klangschalen Teilen

Unter dem Motto „Alles ist Klang“ bietet der Kultur- und Lesetreff Burbach am Montag, 26. Februar, um 18 Uhr eine Einführung in die fernöstliche Entspannungstechnik mithilfe von Klangschalen an. Referentin ist Martina Klein. Sie erläutert, dass in der fernöstlichen Vorstellung der Mensch aus einem Klang entstanden sein soll. Die Gäste dürfen mit „singenden Schalen“ experimentieren, auf eine Klangreise gehen und erfahren, was eine Klangschalen-Massage ist. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.