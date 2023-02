Neubaugebiet Am Füllengarten in Burbach : Erste Bäume gefällt – Naturschützer kritisieren Rodungen in der Stadt

Blick auf die Seniorenresidenz Sonnenwinkel am Füllengarten in Burbach, wo jetzt ein schützendes Waldstück gerodet wurde, um das Neubaugebiet mit rund 450 Wohneinheiten zu erschließen. Foto: Bund

Saarbrücken-Burbach Für das neue Wohngebiet am Burbacher Füllengarten sind erste Bäume gefällt worden. Naturschützer nehmen die legalen Rodungen zum Anlass, prinzipiell in Frage zu stellen, ob man sich den Verlust von Grün in der Stadt angesichts der Klimakrise noch leisten kann. Sie fordern einen Politikwechsel.