Fest in der Fremde : Geflüchtete aus der Ukraine feiern ihr Weihnachten im Bürgerhaus Burbach (mit Fotos)

Foto: Lucas Hochstein 9 Bilder Geflüchtete aus der Ukraine feiern ihr Weihnachten im Bürgerhaus

Saarbrücken Das Burbacher Bürgerhaus stand am Freitagabend ganz im Zeichen der Ukraine. Die orthodoxen Christen feiern traditionell am 6. und 7. Januar ihr Weihnachtsfest. Die Flüchtlinge im Regionalverband konnten am Freitag so ein Stück Normalität nach der Flucht im letzten Jahr erleben.