Nach langer Corona-Pause : Burbach freut sich auf den Orientalischen Markt

Burbach Er kommt nicht nur gut an, er ist ein Besuchermagnet: der Orientalische Markt in Burbach. Nach einer langen Corona-Pause ist er zurück. Jetzt darf es wieder nach Gewürzen riechen, nach frischem Tee und Spezialitäten aus dem Orient.

Der Orientalische Markt findet in diesem Jahr wieder wie gewohnt und in voller Größe auf dem Burbacher Markt statt. Vertreter der Stadt Saarbrücken, des Kulturvereins Burbach und des Zuwanderungs- und Integrationsbüros stellten das Programm und die Pläne rund um den Markt am Donnerstag vor.

„Große Freude herrscht bei uns Veranstaltern, dem Zuwanderungs- und Integrationsbüro Saarbrücken und der Gemeinwesenarbeit Burbach, dass jetzt offiziell der Termin für den nächsten Orientalischen Markt bekannt gegeben werden kann“, sagte Christine Mhamdi vom Zuwanderungs- und Integrationsbüro am Donnerstag. Am 4. Juni sollen von 10 bis 20 Uhr Musik, Atmosphäre und Spezialitäten aus der orientalischen Welt geboten werden. Glanzlicht für die Veranstalter sei, dass der Orientalische Markt in diesem Jahr Partner der Musikfestspiele Saar ist. „Der Markt wird daher Veranstaltungsort eines Konzertes in diesem erstklassigen Festival.“ Das Ensemble Rendan wird um 18 Uhr traditionelle persische Musik, die sich auf die klassische Musik des Iran bezieht, spielen. „Sie besteht aus Merkmalen, die in den klassischen, mittelalterlichen und zeitgenössischen Epochen des Landes entwickelt wurden. Die Musiker sind im Iran geboren und leben in Saarbrücken, Mannheim, Wien und Antwerpen“, erläuterte Mhamdi.

Insgesamt 65 Stände bieten am 4. Juni Speisen, Handwerksarbeiten, Schmuck und Kleidung an. „Wichtigstes Kriterium für eine Anmeldung ist, dass die angebotenen Speisen authentisch orientalisch sind, denn nur so können wir den Markt mit Urlaubsflair garantieren.“ Das Bühnenprogramm sieht neben einem Auftritt von Hossam Alchahin & Band, der lokalen Band „Leftovers“ und orientalischer Musik von Erik Nova auch einen Bauchtanz und einen Tanzbeitrag von KUD Saar vor. Der Auftritt von Top-Act Rendan wird das Programm abschließen.

Die Veranstalter, in der Mitte Bezirksbürgermeisterin Isolde Ries (SPD), stellten das Programm des Orientalischen Markts in Burbach vor. Foto: BeckerBredel