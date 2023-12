Kostengünstig, nachhaltig und klimaschonend Warum das Bürgeramt Burbach nun doch umgebaut statt teuer neu gebaut wird

Das Bürgeramt in Burbach bleibt am Marktplatz. So wurde es vor knapp einem Jahr beschlossen, als sich nicht nur der Bezirksrat West, sondern auch Grüne und SPD im Saarbrücker Stadtrat gegen die Pläne des Gebäudemanagementbetriebs der Stadt (GMS) stemmten, das Bürgeramt aus dem Herzen Burbachs in einen noch zu bauenden Neubau auf den Saarterrassen zu verlegen. Damit lässt die Stadtverwaltung quasi „die Kirche im Dorf“ und entscheidet sich noch dazu für eine kostengünstige Lösung.