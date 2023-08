Boxen Das Wohnzimmer wird zum Hexenkessel

burbach · Box-Profi Alexander Lorch aus Saarbrücken steigt am 9. September in Burbach in den Ring. Bei der Veranstaltung im Bürgerhaus stehen acht Box- und vier Muay-Thai-Kämpfe auf dem Programm.

30.08.2023, 17:00 Uhr

Alexander Lorch ist „super in Form. Wir haben die letzten zehn Wochen im Training richtig Gas gegeben“. Foto: Andreas Schlichter

Von David Benedyczuk

Box-Profi Alexander Lorch aus Saarbrücken blickt gespannt und voller Vorfreude auf seinen nächsten Einsatz im Ring. Am Samstag, 9. September, bestreitet der 27-Jährige seinen 13. Profi-Kampf. Er ist froh, dass die „4. Lorch Fight Night“ nach mehreren vergeblichen Anläufen im Bürgerhaus in Saarbrücken-Burbach stattfinden kann. „Wir wollten schon immer dort boxen. Wegen der Corona-Auswirkungen hat es noch nicht geklappt. Daher ist es cool, dass es jetzt endlich so weit ist – wir erwarten einen schönen, kleinen Hexenkessel“, sagt Lorch mit Blick auf die Veranstaltung mit acht Box- und vier Muay-Thai-Kämpfen.