Blutspur durch Saarbrücken : Zu wem gehört das viele Blut am Burbacher Bahnhof?

Burbach Mit einer groß angelegten Suchaktion hat die Polizei nach einer vermutlich erheblich verletzten Person gesucht – vergeblich. Die Blutspur führte von der Congresshalle bis nach Burbach.

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Blutspur. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, haben Passanten am Sonntag in den frühen Morgenstunden eine größere Blutlache im Bereich des Burbacher Bahnhofs entdeckt. Die alarmierte Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Beamte der Polizei-Inspektionen Saarbrücken-Stadt und Saarbrücken-Burbach, der Bundespolizei sowie die Diensthundestaffel suchten nach der vermutlich stark verletzten Person. Sie entdeckten auf dem Saarleinpfad unterhalb der Congresshalle in Saarbrücken den mutmaßlichen Beginn der Blutspur. Deren Ende wurde in der Koblenzer Straße lokalisiert. Von dem Verletzten fehlte jede Spur.