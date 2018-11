später lesen Awo Weihnachtsfeiern für Obdachlose und Kinder Teilen

(red) Die Weihnachtsfeier der Awo-Notschlafstelle für obdachlose Frauen und Männer ist am Mittwoch, 5. Dezember, 17 Uhr, im Bürgerhaus Burbach. Es gibt ein kleines vorweihnachtliches Programm und ein gemeinsames Essen. Ebenfalls im Bürgerhaus ist am Donnerstag, 6. Dezember, 16 Uhr, die Weihnachtsfeier für Kinder in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Elternzentrum (KIEZ). red