Nach Wahl-Eklat in Saarbrücken-West AfD-Beigeordneter Schwaben äußert sich erstmals: „Der Unmut darüber, dass man mich abwählen will, ist sehr groß“

Werner Schwaben ist der erste AfD-Politiker im Saarland, der in ein öffentliches Amt gewählt wurde: Der 62-Jährige aus Altenkessel ist Beigeordneter des 33 000-Einwohner-Stadtbezirks Saarbrücken-West (Altenkessel, Burbach, Gersweiler, Klarenthal). Der gelernte Dachdecker war zwölf Jahre lang selbstständig und anschließend Ausbildungs- und Bauleiter in einem Betrieb. Seit 2022 ist er für die AfD-Landtagsfraktion tätig und arbeitet dort Landeschef Carsten Becker in den Bereichen Soziales, Familie und Verkehr zu.