Burbacher in Feierlaune : Dorfspektakel am Burbacher Markt

Burbach Die Interessengemeinschaft (IG) Burbach lädt zum Dorfspektakel ein, das vom 2. bis 4. August am Burbacher Markt über die Bühne geht. Los geht’s am Freitag, 19 Uhr, wenn Bezirksbürgermeisterin Isolde Ries, umrahmt vom neuen Vorstand der IG Burbach, zum Fassanstich ausholt.

Die Besucher erwartet ein Programm mit Bands am Freitagabend (Tom and Friends) und Samstagabend (Partyband Al Dente), mit einem Trommelworkshop mit Max Busso am Sonntagnachmittag, mit der Vorstellung Burbacher Vereine und mehr. Schausteller mit Fahrgeschäften und Kirmesständen sind auch dabei. Die Interessengemeinschaft hoffe, dass das Dorfspektakel künftig auf den Burbacher Saarwiesen stattfinden kann, sagt Jürgen Altes, der Vorsitzende. Dann könnte mit einem Schiff auch eine Verbindung zum Saarspektakel am gleichen Wochenende hergestellt werden. Altes: „Die Landeshauptstadt müsste in den Saarwiesen einen Wasser- und Stromanschluss sowie eine Toilettenanlage installieren.“