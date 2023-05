BuntLautSweetProud: Social-Media-Aktion für Toleranz aller Geschlechter Sweet und laut für eine liebenswerte Gesellschaft

Das muss man sich trauen. In einem eng anliegenden Ganzkörperanzug mit Flamingos drauf steht Wolfram Jung mutterseelenallein auf der Brunnentreppe am St. Johanner Markt und hält aus voller Kehle eine Rede an die Passantinnen und die Kaffeetrinker vor den Cafés. Er fordert ihre Solidarität, weil Menschen wie er in vielen Teilen der Welt immer noch für ihre sexuelle Orientierung verfolgt werden. Danach tanzt der 43-Jährige einmal quer über den Markt und bekommt viel Applaus. Saarbrücken, das Saarland, ist ja bekanntlich ein Ort mit großem Herzen und viel „laissez faire“. Oder machen wir uns da vielleicht was vor?