Bundestag-Haushaltsausschuss Saarland bekommt Geld aus Berlin – wofür die Zuschüsse gedacht sind

Dabei schreibt sich die Politikerin den Erfolg für die Entscheidung selbst zu. In einer Mitteilung an die SZ-Redaktion heißt es dazu: „Ich freue mich, dass ich die Kirchengemeinde bei den Beratungen über ihren Förderantrag unterstützen durfte und wir die Mittel für die notwendige Sanierung jetzt sichern konnten.“ Die Friedenskirche sei ein architektonisches Schmuckstück in Alt-Saarbrücken. Um das Gebäude zu erhalten, sei der Zuschuss wichtig.