Sektor Heimat erhält Spielstättenpreis 2023 Bundeskulturpreis: Applaus-Award für den Sektor Heimat

Der Kulturverein Sektor Heimat e.V., angesiedelt am Saarbrücker Osthafen, hat allen Grund zum Jubeln! Am Montagabend, 23. Oktober, wurde der saarländische Kulturverein im Pavillon in Hannover mit einem „Applaus“-Award ausgezeichnet. Bei der Jubiläumspreisverleihung dieser „Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten“ wurde der Preis in der Kategorie „Beste kleine Spielstätten und Konzertreihen“ von der Kulturstaatsministerin Claudia Roth persönlich an den Vereinsvorstand überreicht.