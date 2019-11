Außenstelle des Amts für Sicherheit in der Informationstechnik: Bundesbehörde kommt ins Saarland

Saarbrücken/Berlin Bundestag macht Weg frei für Außenstelle des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Saarbrücken.

Der Homburger CDU-Abgeordnete Markus Uhl, stellvertretendes Ausschussmitglied, bestätigte auf Anfrage entsprechende Informationen unserer Zeitung. Hauptsitz des zum Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums gehörenden BSI mit rund 900 Mitarbeitern ist Bonn. Am Standort Saarbrücken, der in der Nähe des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) und des Cispa- Helmholtzzentrums für Informationssicherheit am Saarbrücker Uni-Campus gesucht wird, sind ab dem kommenden Jahr vorerst 30 neue Beamtenstellen vorgesehen.

Nach Angaben Uhls hatte Ammar Alkassar, Bevollmächtigter des Landes für Innovation und Strategie, gemeinsam mit ihm die Initiative zur Ansiedlung der BSI-Außenstelle in der Landeshauptstadt gestartet. Zudem habe Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in einem Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für den Standort im Saarland geworben und nachdrücklich auf die Kompetenzen im Land in Fragen künstlicher Intelligenz (DFKI) und Informationssicherheit (Cispa) verwiesen. In dieser Konzentration sei dies einmalig in Europa. Uhl sagte, durch „die enge Anbindung an den saarländischen Exzellenzcampus“ mit seinen Schwerpunkten, könne das BSI „auf wertvolle personelle Resourcen zurückgreifen“.