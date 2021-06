Saarbrücker Stadtautobahn : BUND: Lärm gefährdet Kinder auf Spielplatz

Ein Sandkasten für die Kleinen, eine Kletterlandschaft für die Größeren – der Spielplatz Odakerstraße in St. Arnual verspricht jede Menge Spielspaß. Da er aber direkt an der Stadtautobahn liegt, sind die Kinder einer hohen Lärmbelastung ausgesetzt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Im April hat die Stadt den Spielplatz Odakerstraße in St. Arnual nach einem Umbau wiedereröffnet. Der BUND kritisiert, dass Kinder auf dem Platz, der zwischen Saar und Stadtautobahn liegt, zu hohem Verkehrslärm ausgesetzt sind. Die Naturschützer fordern eine Lärmschutzwand.

Die Saarbrücker Morgensonne flimmert auf der Saar. Wenige Meter entfernt strahlen das neue Klettergerüst auf dem Spielplatz Odakerstraße eingerahmt von Bäumen und Sträuchern. Es scheint der perfekte Ort für ausgiebigen Kinderspaß zu sein. Doch eine Sache trübt das idyllische Bild: die Stadtautobahn. Sie liegt nämlich nur wenige Meter hinter dem Spielplatz. Das Rauschen von Lkws dröhnt in Richtung der neuen Nestschaukel. Der Verkehrslärm ist allgegenwärtig. Die Ortsgruppe Saarbrücken des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) warnt nun vor einer Gefährdung der Kinder wegen des Lärms und fordert die Stadtverwaltung auf, sich schnellstmöglich um Lärmschutzwände zu kümmern.

Der Spielplatz Odakerstraße liegt in St. Arnual, direkt an der Saar, etwa auf Höhe der Stiftskirche. Er ist über den Leinpfad oder die St. Arnualer Odakerstraße durch die Unterführung unter der Stadtautobahn zu erreichen. Die Stadt hat den Spielplatz vor wenigen Monaten neu gestaltet, weil eine Gashochdruckleitung parallel zur Autobahn verlegt wurde – auch unter dem Spielplatz. „Wir haben die Stadt seit Beginn des Neubaus darauf hingewiesen, dass der Lärmpegel an der Stelle zu hoch ist“, sagt Karsten Bach vom BUND. Am 19. Mai hat der BUND den Autobahnlärm auf dem Spielplatz gemessen. Die Werte waren teilweise über 75 Dezibel. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt für Kinder eine maximale Lautstärke von 75 Dezibel. Ein höherer Pegel kann gesundheitsschädlich sein. Wie der BUND erklärt, kann übermäßiger Straßenlärm unter anderem zu Bluthochdruck, Schlafproblemen und Übergewicht führen. „Und an solch einer lauten Stelle sollen Kinder spielen? Das ist doch totaler Irrsinn“, sagt Karsten Bach.

In einer Pressemitteilung fordert der BUND die Stadtverwaltung nun auf, „umgehend für die Bereitstellung ausreichender Finanzmittel spätestens im Haushalt 2022 Sorge zu tragen, die den Bau einer mindestens acht Meter hohen Lärmschutzwand am Kinderspielplatz Odakerstraße auf städtischem Grund zwischen Autobahnkörper und Spielplatz ermöglichen, welche die dort spielenden Kinder vor dem permanenten Lärmteppich und dem Abgas- und Feinstaubstrom der Autobahn schützt.“ Alternativ solle der Spielplatz auf der freien Fläche neben dem Mountainbike-Park auf der anderen Autobahnseite, nahe der Stiftskirche verlegt werden. An dieser Stelle besteht eine Lärmschutzwand, die die Kinder vor Autobahnrauschen abschirmen könnte.

Stadtpressesprecher Thomas Blug erklärt auf SZ-Anfrage: „Lärmschutz an der Stadtautobahn ist Sache des Bundes. Auch wir erwarten, dass der Bund künftig stärker Verantwortung übernimmt und sich um die Themen kümmert, die die Menschen nicht nur in Saarbrücken, sondern auch in vielen anderen Kommunen bewegen.“ Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) habe bereits Gespräche mit der Autobahn GmbH geführt, die seit Anfang des Jahres anstelle des Landesbetriebs für Straßenbau für die Autobahnen zuständig ist. Im Anschluss daran habe er der Autobahn GmbH konkrete Verfahrensvorschläge für den Umgang mit Problemen im Zusammenhang mit den Autobahnen im Stadtgebiet gemacht. Dabei sei es auch um den Spielplatz Odakerstraße gegangen. „Hier warten wir noch auf eine Rückmeldung, ob es Maßnahmen zum Lärmschutz geben wird und wie diese aussehen sollen“, sagt Blug.

Das Amt für Stadtgrün und Friedhöfe habe den Spielplatz beim Wiederaufbau aufgewertet. Da die neue Trasse der Gashochdruckleitung nicht überbaut werden durfte, sei er um einige Meter in Richtung Saar gewandert und damit weiter weg von der Autobahn als zuvor, erklärt Blug. Eine großzügige gepflasterte Fläche um den Sandkasten mit vielen Bänken und zwei Bank-Tischgruppen sorge dafür, dass auch in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen den Spielplatz gut erreichen können. Im Herbst sollen weitere Bäume und Sträucher gepflanzt.