In St. Arnual und auf dem Rotenbühl : Bürgerprotest gegen zwei Neubau-Projekte

Blick von oben auf das ehemalige Krankenhaus in der Virchowstraße in St. Arnual. Hier will ein Investor sechs Wohnhäuser bauen. Anwohner fürchten mehr Verkehr und Lärm. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Die Baugenossenschaft Saarland will in St. Arnual 76 Wohnungen bauen. Auf dem Rotenbühl soll ein Mehrfamilienhaus entstehen.



Gleich gegen zwei Bauprojekte in Saarbrücken regt sich Widerstand bei Anwohnern. Auf dem Gelände des ehemaligen Rotkreuz-Krankenhauses in St. Arnual will die Baugenossenschaft Saarland eG nach eigenen Angaben sechs freistehende Häuser mit 76 Wohnungen bauen. Auch eine Tiefgarage ist geplant.

Allerdings sind Anwohner, die direkt neben der Klinik in der Virchowstraße wohnen, aktiv geworden. Am 13. Januar haben sie in einem Brief an das Stadtplanungsamt ihre Bedenken deutlich gemacht. Mittlerweile hat sich eine Bürgerinitiative in dem Wohnviertel gegründet. Sprecher Henning Lohmann befürchtet deutlich mehr Verkehr und kritisiert auch, dass für jede Wohnung nur ein Stellplatz in der Tiefgarage vorgesehen sei. Dabei hätten viele Familien zwei Autos.

Eine zusätzliche Verkehrsbelastung von 25 Prozent, so die Aussage eines Gutachtens, will die Bürgerinitiative nicht hinnehmen. Denn schon jetzt sei die Verkehrsbelastung hoch. Lohmann: „Wir akzeptieren, dass auf dem Gelände neuer Wohnraum entsteht. Aber wir wollen, dass die Anzahl der Wohnungen auf ein verträgliches Maß reduziert wird und dass diese sich architektonisch einfügen.“

Die Frage, ob sich ein Neubau in die Umgebung einfügt, treibt auch Sabine Maaß um, Anwohnerin im Habichtsweg am Rotenbühl. Sie erklärt, bereits seit 2013 kämpfe eine Bürgerinitiative gegen geplante Mehrfamilienhäuser in der Straße. Ihr Protest richtet sich gegen ein geplantes Mehrfamilienhaus im Habichtsweg 20. Sie verweist auf Paragraf 34 des Baugesetzbuchs, nachdem sich ein Bauvorhaben „in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen“ müsse. Im Habichtsweg gebe es aber bisher Ein- und Zweifamilienhäuser. Das geplante Mehrfamilienhaus habe vier Geschosse, sagt Maaß. Dazu komme eine Tiefgarage. Im Oktober 2019 habe die Stadt die Baugenehmigung erteilt. Im Dezember habe sie im Baudezernat mit einigen Mitstreitern ihre Bedenken vorgebracht, aber ohne Erfolg, sagt Maaß.

Dabei habe die Untere Bauaufsichtsbehörde ein Projekt im Habichtsweg 2014 nach Angaben von Maaß nicht genehmigt, weil es sich nicht in die Umgebung eingefügt habe. Mit Garage wären es damals fünf Stockwerke gewesen, erklärt die Anwohnerin. Wie die Saarbrücker Zeitung festgestellt hat, ist ein Bagger bereits angerückt, die Bauarbeiten im Habichtsweg 20 haben begonnen.

Was sagt die Verwaltung zur Kritik der Anwohner in St. Arnual und auf dem Rotenbühl? Zur früheren Rotkreuz-Klinik erklärt Pressesprecher Thomas Blug, der Investor wolle die westliche Teilfläche der Klinik abreißen und sechs Mehrfamilienhäuser bauen – mit maximal vier Geschossen. Außer der Tiefgarage seien auch einige oberirdische Parkplätze für Besucher geplant. Blug: „Inzwischen liegt ein Bauvorbescheid vor. Der bedeutet aber keine Baufreigabe. Nachbarn können Widerspruch gegen den Bauvorbescheid einlegen.“ Der Investor habe sich bereit erklärt, das Projekt während einer öffentlichen Veranstaltung gemeinsam mit der Verwaltung vorzustellen. Dort könnten Anwohner Fragen stellen und Anregungen geben, sagt Blug.

Volker Leers, Vorstand des Bauträgers, der Baugenossenschaft Saarland eG, die zur SBT Immobiliengruppe gehört, erklärte am Freitag, die Informationsveranstaltung für die Anwohner werde im Zeitraum Ende Februar/Mitte März stattfinden. Leers betonte, die Baugenossenschaft halte sich an alle gesetzlichen Vorschriften. Er wies darauf hin, dass der Bauvorbescheid „Bindungscharakter“ habe. So sei geprüft worden, ob sich das Bauprojekt in die Umgebung einfügt. Auch die Vorgaben zu den Stellplätzen und zum Lärm halte der Bauträger ein, erklärte Leers: „Wir weisen sogar mehr Stellplätze nach.“ 80 Parkplätze in der Tiefgarage und sieben oberirdisch seien geplant. Zusammenfassend sagte Volker Leers: „Die Baugenehmigung ist nur noch eine Formsache.“

So sah die Baustelle im Habichtsweg 20 am Freitag aus. Foto: BeckerBredel