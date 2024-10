Rechtsstreit in Saarbrücken Bürgerinitiative „Hanni bleibt“ erzielt Erfolg vor Gericht um Wald-Rettung an Universität

Die Bürgerinitiative Hanni bleibt hat einen vorläufigen Stopp der geplanten Rodung des Waldes an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken erwirkt. Das teilt ein Sprecher der Wald-Unterstützer mit. Demnach habe das Oberverwaltungsgericht bereits am Montag, 30. September per Zwischenverfügung so entschieden. Diese Entscheidung bleibe so lange aufrecht, bis über den Eilantrag der Bürgerinitiative entschieden sei.